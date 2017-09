Destiny 2: come ottenere l'arma esotica Il Re Dei Ratti

Una volta completata la, i Guardiani potranno dedicarsi alla ricerca di armi ed armature esotiche, le più potenti e distintive del titolo. Alcune di queste armi possono essere ottenute svolgendo delle quest, come ad esempio il, un'arma da supporto davvero interessante.

La sua particolarità e che questa erma diventa più potente nel caso in cui sia equipaggiata da più membri del team. Inoltre, il Re dei Ratti ci permette di diventare invisibili per qualche istante, ricaricando immediatamente dopo aver effettuato un'uccisione: ottima per fuggire dalle situazioni di emergenza.

Per ottenere quest'arma, dovrete recarvi su Titano dopo aver completato la storia principale, e accettare l'Impresa "Il Nemico del mio Nemico". Seguite tutta l'Impresa, composta di tre missioni, fino alla fine, e otterrete un oggetto (che finirà nello slot delle armi cinetiche) chiamato Branco del Re dei Ratti. L'oggetto avrà una descrizione sibillina, che vi darà degli indizi su cosa fare per completare le varie fasi della quest.

Nella prima fase, dovrete formare una squadra con altri giocatori in possesso dello stesso oggetto, e completare tee semplici Pattuglie su Titano. Nella seconda fase, dovrete invece completare due eventi pubblici su Titano. Nella terza fase, dovrete vincere due partite in Crogiolo con il vostro team.

Nella quarta e ultima fase, dovrete completare un Cala la Notte con un tempo residuo di almeno cinque minuti.

Completate tutte queste fasi, avrete a disposizione la vostra arma.