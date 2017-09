Destiny 2: come ottenere l'esotica Multi-Strumento MIDA

Proprio così: una delle esotiche più apprezzate del primo, tornerà anche nel secondo capitolo. Accompagnato, stavolta, anche da un: una mitraglietta leggendaria che può essere equipaggiata nello slot delle armi energetiche, e che ottiene un bonus se avete equipaggiato anche il(e viceversa).

La quest per ottenere questa arma si ottiene completando l'Impresa che appare nella Zona Morta Europea una volta terminato il gioco: seguitela fino alla fine per sconfiggere i Caduti potenziati e ottenere l'incarico dall'armaiolo. Anche questa quest esotica è suddivisa in fasi. Nella prima dovrete completare due richieste: uccidere cinquanta nemici con colpi di precisione usando un Ricognizione, e ottenere 25 uccisioni multiple con un Ricognizione, freddando almeno tre nemici senza ricaricare.

Lo step successivo, ottenibile sempre parlando con l'Armaiolo nello Spazio Sociale, richiede invece di smontare 5 Ricognizione rari o leggendari. Se volete velocizzare il processo, potrete conservarli nell'inventario o nel deposito. Il terzo e ultimo step, invece, vi richiede di ottenere cinquanta uccisioni aree con una SMG, la nuova classe di arma introdotta in Destiny 2. Basta uccidere gli avversari in salto, non dovrebbe essere troppo complesso.

Una volta completata anche questa fase, tornate da Banshee per ottenere il Multi-Strumento MIDA. Oltre ai bonus alla stabilità, il MIDA mantiene il radar attivo anche durante la mira di precisione.