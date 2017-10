Destiny 2: come risolvere i problemi di NAT per Eventi Pubblici e Pattuglie

In questa guida divogliamo spiegarvi come risolvere i principali problemi diche impediscono di incontrare altri giocatori durante leo gli. Per ovviare al fastidioso inconveniente basterà aprire alcune porte sul vostro modem: ecco quali.

Come alcuni di voi sapranno, esistono tre tipologie di NAT: Aperto (NAT 1), Moderato (NAT 2) e Ristretto (NAT 3). I grattacapi insorgono con il NAT di tipo 3, visto che in questo caso sarà impossibile comunicare con la maggior parte dei giocatori. Per risolvere il problema basterà ottenere quantomeno un NAT di tipo 2.

Per prima cosa dovrete accedere alle impostazioni del vostro router, aiutandovi eventualmente con il manuale di riferimento del modem in vostro possesso. Vi elenchiamo di seguito le porte che Bungie suggerisce di aprire per le versioni Xbox One e PlayStation 4 di Destiny 2:

Xbox One

Port 88 (UDP)

Port 3074 (UDP and TCP)

Port 53 (UDP and TCP)

Port 80 (TCP)

Port 500 (UDP)

Port 3544 (UDP)

Port 4500 (UDP)

Port 7500-17899 (TCP)

Port 30000-40399 (TCP)

1200 (UDP)

PlayStation 4

Port 80 (TCP)

Port 443 (TCP)

Port 465 (TCP)

Port 993 (TCP)

Port 5223 (TCP)

Port 8080 (TCP)

Port 1935 (TCP)

Port 3478-3480 (TCP)

Port 3478-3479 (UDP)

3074 (UDP and TCP)

2001 (UDP)

Aprire queste porte dovrebbe garantirvi un NAT tipo 2, ma in alcuni casi si potrà ottenere persino un NAT di tipo 1 impostando il protocollo PPPoE per la vostra connessione (anche in questo caso, aiutatevi con il manuale del modem). Su Everyeye.it trovate anche la guida per risolvere l'errore Cabbage.

Anche a voi è capitato di riscontrare problemi di NAT con Destiny 2? Fatecelo sapere nei commenti.