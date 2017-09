Destiny 2: come sbloccare tutte le sottoclassi e come potenziarle

In, Stregoni, Cacciatori e Titani sono dotati ciascuno di tre sottoclassi. Oltre alle nuove(Titano),(Cacciatore) e(Stregone), ci sono graditi ritorni, tra cui tutte e tre le sottoclassi introdotte nel primo Destiny con l'espansione Il Re Dei Corrotti.

Le sottoclassi non sono però disponibili fin da subito, ma andranno sbloccate. All'inizio del gioco, addirittura, si comincia senza averne neppure una. La prima viene recuperata automaticamente procedendo nell'avventura, dopo essere entrati in contatto con un frammento del viaggiatore nel corso di una missione storia.

Le altre due sottoclassi, invece, andranno sbloccate, anche se per fortuna non si tratta di un'operazione troppo complessa. Anzitutto, per ottenere la seconda sottoclasse sarà necessario salire di livello, completando qualsiasi attività primaria o secondaria fino a raggiungere il livello 10. A questo punto, dovrete completare un evento pubblico su uno qualsiasi dei quattro pianeti disponibili. In questo modo dovreste "droppare" una reliquia, il cui nome cambierà a seconda della sottoclasse che state per sbloccare.

Le sottoclassi vengono sbloccate, per ogni personaggio, in maniera sequenziale. Ad esempio lo Stregone, che avrà a disposizione Lama dell'Alba, sbloccherà prima il Camminatore del Vuoto e solo successivamente l'Evocatempeste. Una volta ottenuta la reliquia, questa andrà caricata, semplicemente uccidendo nemici all'interno di eventi pubblici. Una volta caricata la reliquia, sulla Terra apparirà una missione, che potrete selezionare dalla mappa delle destinazioni. Questa missione si svolgerà nella Foresta dei Corrotti, e sostanzialmente vi chiederà di usare la nuova Super per distruggere orde di nemici. Una volta completata la missione, avrete accesso alla seconda sottoclasse.

La terza sottoclasse per Titani, Stregoni e Cacciatori, si sbloccherà alla stessa maniera, ma la reliquia per sbloccarla verrà droppata attorno al livello 20, e solo se avete completato la seconda sottoclasse. Tutte le sottoclassi di tutti i personaggi, infine, hanno due diverse "Armonizzazioni". Si tratta in pratica di due rami distinti dello Skill Tree, ciascuno con diverse caratteristiche per la super, le granate, gli attacchi corpo a corpo. Ogni Armonizzazione ha 4 diverse Skill, ciascuna va sbloccata utilizzando un punto potenziamento. I punti potenziamento si ottengono salendo di livello, completando le diverse attività primarie e secondarie. Non preoccupatevi di dover scegliere: alla fine dell'avventura e prima di raggiungere l'endgame avrete un numero di punti sufficienti a sbloccare tutte le abilità. Una volta completati i due rami, sarà possibile passare dall'uno all'altro con un semplice click, senza spendere ulteriori punti.