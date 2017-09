Destiny 2: come trasformare gli Eventi Pubblici in Eventi Eroici

Inè possibile affrontare, sui vari pianeti, degli eventi pubblici: battaglie su vasta scala in cui molti guardiani affrontano una minaccia comune.

Ogni Evento Pubblico può essere trasformato in un Evento Eroico, eseguendo una serie di azioni particolari, che rende l'evento molto più difficile, ma anche più remunerativo in termini di ricompense. Ecco come fare.

Estrattori di Lumen: In questo evento le navi dei Caduti si presenteranno per materializzare i loro estrattori, e voi dovrete uccidere i nemici che presidiano le operazioni. Oltre ai nemici designati (chiaramente marchiati con un indicatore) in ognuno dei tre siti di scavo comparirà un piccolo generatore, chiaramente riconoscibile perché emette una luce gialla. Dovrete distruggere questo generatore prima di uccidere i bersagli, in ognuno dei tre siti di estrazione. Comparirà quindi un Caduto molto potente, da uccidere per ottenere ricompense extra.

Rifornimento di Etere: In queste evento l'obiettivo è quello di uccidere un enorme Servitore. Di tanto in tanto, dei piccoli servitori aggiuntivi compariranno per renderlo invulnerabile ai colpi. L'obiettivo, qui, è quello di uccidere tutti i servitori extra entro trenta secondi dalla loro comparsa. Nella fase centrale saranno tre, quindi cercate di essere veloci. Riuscire a trasformare l'evento in un Eroico, renderà molto più resistente il Servitore centrale.

Impianto di Iniezione: In questo evento un'enorme struttura di sbarco Cabal si presenterà nell'area, chiedendovi di uccidere tre psionici e poi il grosso Valus che seguirà. Per trasformare l'evento in un Eroico, dovrete distruggere le ventole di raffreddamento della nave da sbarco. Se ne aprono tre in ogni fascia della nave (alta, media, bassa). Una volta distrutte, dovrete affrontare un Centurione decisamente resistente.

Piaga Corrotta: In questo evento dovrete semplicemente distruggere un gran numero di corrotti, materializzati nel mondo di gioco da tre Piaghe. Durante ognuna di queste tre fasi, degli altari compariranno vicino alle piaghe: uno nella prima fase, due nella seconda, tre nella terza. Distruggerli entro 20 secondi dalla loro comparsa evocherà sul campo un nemico decisamente potente.

Integrazione nel Pinnacolo: L'obiettivo di questo evento è quello di resistere fino alla fine, evitando che i Vex si sacrifichino sulla confluenza. Nei pressi di quest'ultima ci saranno due piattaforme, che potranno essere conquistate dai Guardiani, semplicemente come se fosse punti di controllo. Conquistarle entrambe farà comparire un'Idra molto alterata.

Camminatore: In questo evento torna uno degli avversari più conosciuti del primo Destiny: il terribile Camminatore. Le operazioni per ucciderlo sono sempre le stesse: bisogna spaccare una delle sue gambe, per far aprire la parte anteriore e mettere in evidenza il punto debole.

Ogni volta che il camminatore "cadrà", lascerà cadere delle cariche sferiche, tre per la precisione. Le cariche possono essere usate per aprire delle celle energetiche in cui sono conservati dei Cannoni elementali. Ogni cella ha due "serrature", ciascuna va sbloccata con una carica. Per attivare l'evento Eroico dovrete sbloccare tutte le celle, quindi dovrete far cadere il Camminatore per due volte, così da avere le sei cariche energetiche necessarie all'impresa. Una volta sbloccate tutte le celle, comparirà un secondo camminatore. Ucciderli entrambi, grazie ai Cannoni, non dovrebbe essere troppo complesso.

Escavazione: Una trivella Cabal comparirà nell'area, e dovrete semplicemente “conquistarla” mantenendo la posizione. A complicare le cose, ogni tanto comparirà in Cielo una Trebbiatrice, nave d'attacco dei Cabal. Per attivare l'evento Eroico, dovrete distruggere questa Trebbiatrice (il cecchino può essere molto utile), e far comparire qiundi un Boss minaccioso.

Rituale delle Maliarde: L'evento, disponibile solo su Titano, vi chiede di uccidere due Maliarde che stanno tentando di aprire un portale. Per farlo, è necessario conquistare delle piastre per renderle vulnerabili. Per trasformare l'evento in un Eroico, dovrete prima uccidere le Maliarde, e poi restare sulle piastre per far comparire due cristalli sui pilastri del portale: distruggendoli, attiverete la variante Eroica dell'Evento. Preparatevi, nel caso, ad affrontare un potente Cavaliere.