Destiny 2: come trovare il Fucile A Pompa Esotico Leggenda di Acrius

Le quattro Imprese sbloccate al termine della quest dipermettono di ottenere altrettante

Prima dell'arrivo dei Raid, tuttavia, era impossibile completare la taglia per sbloccare questa arma distruttiva. Adesso che Il Leviatano è arrivato nell'orbita di Nessus, invece, potrete ottenerla: ecco come. Il primo step della taglia, chiamato "In Ascolto", vi chiede semplicemente di recuperare le trasmissioni Cabal, uccidendo i soldati della Legione Rossa su Nessus. Il drop di questi oggetti sarà completamente casuale, quindi recatevi sul pianeta e iniziate a massacrare Legionari, Psionici e Falangi.

Una volta recuperate 5 "Comunicazioni della Legione Rossa", passerete al secondo step, che vi chiederà di completare l'Incursione. Per aiutarvi, potete ovviamente dare un'occhiata alla nostra guida. Una volta completato il Raid, la taglia vi chiederà di parlare con Benedict 99-40, un nuovo NPC che si sbloccherà nella torre: trovarlo, grazie all'indicatore apposito, sarà abbastanza semplice.

La fase successiva dell'impresa esotica vi chiederà di completare l'assalto Trafficante d'Armi, ad una difficoltà particolarmente alta (il livello di Potere suggerito sarà di 300, ma dovreste riuscire, con un buon team, anche con qualche punto in meno). Ovviamente l'Assalto sarà selezionabile dalla mappa stellare, andando sulla Terra. Completare lo Strike vi permetterà di ottenere l'agognato fucile a pompa Leggenda di Acrius ma... senza tutti i perk e i potenziamenti che lo rendono davvero unico.

Dovrete quindi impegnarvi in un'altra serie di compiti per sbloccarne il vero potenziale.

Il primo obiettivo sarà quello di usarlo per uccidere dei Cabal, in diverse condizioni. In particolare dovrete:

Uccidere 25 Cabal

Uccidere 15 Cabal a distanza ravvicinata

Uccidere, per dieci volte, più di un Cabal senza ricaricare

Solo l'ultimo punto potrebbe essere problematico, dal momento che lo shotgun ha un solo colpo in canna. L'obiettivo, quindi, è quello di uccidere due o più nemici con un singolo colpo. Cercate di allineare due avversari e, vista la potenza distruttiva dell'arma, il gioco sarà fatto. Il perk distintivo di quest'arma, del resto, sarà proprio la sua capacità di colpire anche più nemici in successione, "sfondando" brutalmente il primo avversario colpito per poi danneggiare anche quelli retrostanti.

Arrivati a questo punto, le cose si fanno complesse. Dovrete infatti accumulare ben 100 Sigilli dell'Imperatore, trovati nelle casse del Raid. Per farlo, ovviamente, dovrete ripetere l'incursione un bel po' di volte e, una volta completato questo step, non sarà ancora finita. La quest vi chiederà infatti di completare nuovamente Il Leviatano... a difficoltà Autorevole. In pratica, per sbloccare tutte le funzioni dell'arma, dovrete aspettare l'arrivo dell'Hard Mode, ancora non annunciato da Bungie. In attesa di quel momento, e dello sblocco di nuove aree nella Torre, potrete comunque divertirvi con la versione base di Leggenda di Acrius.