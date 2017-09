Destiny 2: come trovare e ottenere l'Astore

E' possibile ottenere l'? E' questa la domanda che molti giocatori si stanno ponendo in queste ore. Nel primo Destiny, questo potente mezzo poteva essere utilizzato sin dalle prime missioni mentre in questo sequel non sarà così. Al momento esistono due metodi per ottenere l'Astore in, ve li illustriamo di seguito.

Il primo metodo per ottenere l'Astore è quello di completare lo Story Mode, al termina della campagna infatti i Guardiani potranno interagire con Amanda, NPC che vi permetterà di scegliere uno dei tre Astori di base.

In alternativa, è possibile affidarsi agli Engrammi Luminosi: una volta raggiunto il Level Cap 20 e sbloccato Il Rifugio, sarà possibile parlare con Tess ed acquistare Engrammi Luminosi, i quali forniscono vari oggetti tra cui Emote, Shader e Astori, anche se il loot è assolutamente casuale e dunque non c'è certezza di riuscire a ottenere un mezzo motorizzato tramite questo metodo.