Destiny 2: confermata la presenza delle microtransazioni

La notizia non era mai stata confermata fino ad oggi ma adesso arriva la certezza: anche(così come il primo capitolo) avrà le microtransazioni. La valuta Argento ha fatto la sua comparsa su PlayStation Store e nei volantini promozionali di GameStop USA.

Sul PlayStation Store saranno presto disponibili i pacchetti da 500, 1000 (+ 100 gratis), 2000 (+ 300 gratis) e 5000 (+ 800 gratis) pezzi d'argento, al momento i prezzi europei non sono stati resi noti. Il più recente volantino di GameStop USA riporta un costo pari a 9,99 dollari per 1000 monete argento e 19,99 dollari per 2000 monete.

Destiny 2 sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One e arriverà su PC il prossimo 24 ottobre. A partire dalla mezzanotte di mercoledì giocheremo in diretta su Twitch e YouTube, seguiteci!