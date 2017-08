Destiny 2: confermate la date di pre-load su Xbox One e PS4

Con l'uscita diormai alle porte,ha svelato le date in cui sarà possibile pre-scaricare il gioco super tutti coloro che hanno effettuato il pre-order. La conferma è arrivata sul blog ufficiale dello sviluppatore.

Apprendiamo che il pre-load di Destiny 2 sarà disponibile su Xbox One durante i primi giorni della prossima settimana, mentre gli utenti PlayStation 4 dovranno attendere il 31 agosto. Per quanto riguarda lo spazio richiesto dal download, le indicazioni riportate sul Microsoft Store confermerebbero un peso di 29.15 GB, almeno su Xbox One.

Bungie ha inoltre confermato che dopo il lancio verrà pubblicato un day-one update, senza fornire particolari informazioni sull'aggiornamento. Ricordiamo che Destiny 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, e dal 24 ottobre 2017 su PC.