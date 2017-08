ha confermato chesupporterà l'HDR su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, anche se questa opzione non sarà disponibile al lancio. L'attesa, tuttavia, non dovrebbe essere eccessivamente lunga, sebbene gli sviluppatori non abbiano fornito tempistiche precise a riguardo.

Al momento, non sappiamo se il supporto HDR sarà attivo anche su Xbox One X e Xbox One S, Bungie e Activision non si sono sbilanciate, probabilmente a causa della partnership con Sony Interactive Entertainment non è possibile rivelare ulteriori dettagli in merito.

Ricordiamo che Destiny 2 sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One mentre la versione PC arriverà il prossimo 24 ottobre.