Destiny 2 conquista la classifica giapponese questa settimana

è sicuramente uno dei sequel maggiormente attesi di questa stagione. Il gioco di, acclamatissimo in Occidente, ha conquistato anche il Giappone con questo sequel, stando ai dati diffusi da Media Create: con oltre 50.000 copie vendute, il titolo si è piazzato al primo posto della classifica questa settimana.

Di seguito, ecco la classifica dei giochi più venduti in Giappone nel periodo che va dal 4 al 10 settembre (tra parentesi, le vendite totali):

[PS4] Destiny 2 (SIE, 09/06/17) – 50,263 (New) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 44,981 (1,101,481) [NSW] Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch (Bandai Namco, 09/07/17) – 24,045 (New) [PS4] Everybody’s Golf (SIE, 08/31/17) – 22,488 (123,207) [3DS] Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix, 07/29/17) – 15,993 (1,709,906) [NSW] Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. (Capcom, 08/25/17) – 12,811 (124,207) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – 10,526 (683,214) [PS4] Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix, 07/29/17) – 9,147 (1,337,602) [3DS] The Snack World: Trejarers (Level-5, 08/10/17) – 7,079 (155,149) [PS4] KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Judgment on this Greedy Game! (5pb., 09/07/17) – 7,044 (New) [PSV] KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Judgment on this Greedy Game! (5pb., 09/07/17) – 7,000 (New) [3DS] Etrian Mystery Dungeon 2 (Limited Edition Included) (Atlus, 08/31/17) – 5,709 (35,596) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – 4,485 (580,552) [PS4] Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (Limited Edition Included) (Gust, 08/31/17) – 4,155 (22,362) [PS4] Resident Evil: Revelations (Capcom, 08/31/17) – 3,837 (13,097) [NSW] Arms (Nintendo, 06/16/17) – 3,711 (218,111) [3DS] Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – 3,704 (236,114) [PS4] Yomawari: Midnight Shadows (NIS, 08/24/17) – 3,003 (16,011) [PSV] Minecraft: PS Vita Edition (SIE, 03/19/15) – 2,938 (1,204,956) [PS4] Hitman: The Complete First Season (Square Enix, 08/10/17) – 2,900 (32,702)

Per quanto riguarda invece la classifiche di vendita delle console, la situazione appare pressoché invariata rispetto alla scorsa settimana. La piattaforma più richiesta dai giocatori giapponesi rimane Nintendo Switch, seguita da PS4 e PS4 Pro. Di seguito, ecco i dati pubblicati da Media Create (tra parentesi, le vendite della scorsa settimana):

Switch – 45,439 (50,074) PlayStation 4 – 18,483 (21,419) PlayStation 4 Pro – 10,999 (4,965) New 3DS LL – 9,628 (12,332) New 2DS LL – 9,403 (11,515) PlayStation Vita – 3,913 (3,975) 2DS – 1,772 (1,935) New 3DS – 331 (486) PlayStation 3 – 115 (85) Wii U – 90 (116) Xbox One – 63 (78)

Da notare, però, il sensibile incremento di unità vendute di PS4 Pro, raddoppiate rispetto alla scorsa settimana. Possibile che il lancio di Destiny 2 abbia influito in questo senso?

Intanto, le scorte di Switch ancora non riescono a soddisfare l'imponente richiesta del pubblico giapponese, e la console purtroppo risulta difficilmente reperibile nei negozi, che esauriscono in fretta le unità disponibili.