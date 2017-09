Destiny 2 debutta al primo posto della classifica italiana giochi per console

E' statoper PlayStation 4 il videogioco più venduto in Italia nel periodo che va dal 4 al 10 settembre. Nella settimana di lancio, il gioco Activision ha superato la concorrenza, lasciandosi alle spalle

Top 10 Console Italia (4/10 Settembre 2017)

Da segnalare la presenza in Top 10 della versione Xbox One di Destiny 2, inoltre Monster Hunter Stories per Nintendo 3DS debutta al settimo posto.

DESTINY 2 PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 UNCHARTED L'EREDITÀ PERDUTA PS4 CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4 DESTINY 2 Xbox One GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 MONSTER HUNTER STORIES 3DS MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE NINTENDO SWITCH F1 2017 PS4 F1 2017 DAY ONE EDITION PS4

Top 10 PC Italia (4/10 Settembre 2017)

THE SIMS 4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 CALL OF DUTY BLACK OPS II CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE F1 2017 DAY ONE EDITION GTA V GRAND THEFT AUTO THE SIMS 4 AL LAVORO FARMING SIMULATOR 1 OVERWATCH GAME OF THE YEAR

Su PC, la situazione resta invariata, con The Sims 4 al comando e Call of Duty Modern Warfare 3 e Modern Warfare 2 rispettivamente al secondo e terzo posto del podio.