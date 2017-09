Destiny 2 debutta al primo posto della classifica UK, miglior lancio dell'anno

debutta al primo posto della classifica inglese, registrando ilnel Regno Unito. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, gioco ha venduto il 58% in meno rispetto al primo episodio, uscito nella stessa settimana del 2014.

Nel weekend, il titolo ha visto un totale di 1.2 milioni di giocatori connessi in contemporanea. Il 58% delle copie vendute nel Regno Unito sono in formato PlayStation 4 e il restante 42% su Xbox One. A differenza dl primo episodio, il titolo non è uscito su Xbox 360 e PlayStation 3, ma arriverà su PC a ottobre.

Di seguito, la classifica inglese della scorsa settimana (4/10 Settembre 2017)

Destiny 2 Uncharted L'Eredità Perduta Forza Horizon 3 Grand Theft Auto 5 Fallout 4 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy F1 2017 Dishonored 2 DOOM Mario + Rabbids Kingdom Battle

Cosa ne pensate del successo dello sparatutto Bungie? Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione di Destiny 2.