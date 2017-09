Destiny 2: dettagli su Level Cap e Livello Potenza (Spoiler)

L'utente di Reddit "Namasuki" ha acquistato in anticipo la guida ditargata Prima Games, la quale include informazioni importanti sul Level Cap e sul Livello Potenza massimi raggiungibili nel gioco.: i dettagli riportati di seguito potrebbero contenere spoiler sulle meccaniche di gioco.

Il Livello Potenza sostituisce il Livello Luce, questo nuovo parametro tiene in considerazion valori come difesa e attacco del proprio equipaggiamento. Il valore massimo del Livello Potenza è fissato a 260 (Level Cap 300), nuovi punti potenza potranno essere guadagnati completando le missioni principali, gli eventi pubblici e le sfide. Il Level Cap massimo dei Guardiani è invece fissato a 20, come già annunciato in precedenza da Bungie, il livello salirà guadagnando punti esperienza nl corso del gioco.

Destiny 2 uscirà il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One e arriverà il 24 ottobre su PC. Per festeggiare il lancio, giocheremo in diretta su Twitch e YouTube il 6 settembre a partire da mezzanotte. Non mancate!