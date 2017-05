Destiny 2: diamo uno sguardo alle prime tre armi esotiche

Lo youtuber Arekkz Gaming ha pubblicato un nuovo video diin cui ci vengono mostrate le prime tre armi esotiche svelate nel gioco: stiamo parlando del cannone portatile, del fucile d'assaltoe della mitraglietta SMG

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, Sunshot è un cannone portatile che può sparare 150 colpi al minuto: i suo perk sono Sunburn, che produce colpi esplosivi, e Sunshot, che fa esplodere i nemici uccisi. Sweet Business è un fucile d'assalto che può sparare 360 colpi al minuto: i suoi perk incrementano la precisione in hip fire (quando si spara senza mirare) e la capacità del caricatore. Infine, Riskrunner è una mitraglatrice SMG con una cadenza di 750 colpi al minuto: il perk Arc Conductor permette di incrementare la potenza dell'arma infliggendo danni ad arco.

Destiny 2 è atteso per il prossimo 8 Settembre su PS4 e Xbox One, mentre la versione PC arriverà in seguito. Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.