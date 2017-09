Destiny 2: Digital Foundry analizza il gioco su PS4, PS4 Pro e Xbox One

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica della versione console di, mettendo a confronto le prestazioni raggiunte su. La video analisi è stata riportata in cima alla notizia.

Stando alle considerazioni di Digital Foundry, la vastità delle ambientazioni e la ricerca del dettaglio rappresentano i due punti di forza principali della realizzazione tecnica. Comparando l'area social della Fattoria con quella della vecchia Torre, per esempio, è possibile notare molti più dettagli su schermo, senza contare il maggior numero di NPC con cui è possibile interagire.

Per quanto riguarda il confronto fra le versioni PS4 e Xbox One, Destiny 2 riesce a girare a 1080p nativi sulla console Sony, mentre su quella Microsoft opta per una risoluzione dinamica che oscilla tra i 1344x1080 e i 1920x1080 in base alla situazione su schermo. Il frame rate, inoltre, si mantiene a 30fps fissi su tutte le piattaforme, senza nessuna incertezza di sorta.

Nell'attesa che arrivi la versione Xbox One X, al momento l'edizione console più performante di Destiny 2 rimane quella PS4 Pro, con una risoluzione che oscilla tra i 3072x2160 e i 3840x2160 in checkerboard, per un risultato finale molto vicino alla resa dei 4K nativi.

Ricordiamo che Destiny 2 uscirà anche su PC il prossimo 24 ottobre.