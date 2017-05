Destiny 2: Digital Foundry analizza l'ultima build su PlayStation 4 e PS4 Pro

Digital Foundry ha pubblicato una completa analisi della build dimessa a disposizione della stampa e degli YouTuber la scorsa settimana durante l'evento di presentazione del gioco. Nello specifico, i tecnici di DF si sono soffermati sulla versione per PlayStation 4.

Su PlayStation 4, il gioco gira a 1080p con target a 30 fps, il framerate sembra essere al momento decisamente stabile nelle varie situazioni di gameplay proposte da questa versione. Su PlayStation 4 Pro troviamo effetti particellari avanzati e un motion blur migliore, tuttavia il framerate non godrà di particolari migliorie, restando ancorato all'obiettivo dei 30 fps.

Bungie non ha specificato se su PlayStation 4 Pro Destiny 2 girerà a 4K nativi o upscalati da 1400/1800p, restiamo quindi in attesa di maggiori dettagli in merito. Ricordiamo che Destiny 2 sarà disponibile dall'8 Settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, effettuando il preordine di una qualsiasi edizione si riceverà l'accesso anticipato alla Beta, al via durante l'estate.