Destiny 2: Digital Foundry confronta la Beta su PS4 e Xbox One

Con l'ormai disponibile per tutti i giocatori,ha pubblicato una nuova analisi tecnica della versione di prova di, mettendola a confronto su. Le due versioni sono risultate quasi del tutto identiche.

Come potete vedere nel filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, le differenze tecniche tra le versioni Playstation 4 e Xbox One della Beta di Destiny 2 sono veramente minime. A livello grafico e di frame rate stiamo parlando di due giochi praticamente identici, con l'unica differenza sostanziale riscontrabile nella gestione della risoluzione: se su Playstation 4 il gioco gira a 1080p nativi, su Xbox One si fa uso di una risoluzione dinamica che spazia dai 1344 ai 1920 pieni.

In ogni caso, va ricordato che la Beta di Destiny 2 è una build vecchia di mesi, e che entro l'uscita del gioco potrebbero essere apportati ulteriori miglioramenti tecnici. Il titolo uscirà l'8 settembre su PS4 e Xbox One e il prossimo 24 ottobre su PC.