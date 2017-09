Destiny 2: Inizia una nuova era per lo sparatutto Bungie e Activision

, presentano Destiny 2 , celebre action shooter in prima persona, disponibile in tutto il mondo a partire dalla mezzanotte del 6 settembre di ciascun paese.

Sull’onda delle celebrazioni per la più grande Beta nella storia di Bungie e Activision, e dopo aver ricevuto quasi 70 Global Award e Nomination dai media di settore, inclusi gli importantissimi “Best Multiplayer Game and Best Social/Online Game from gamescom award 2017”, e “Best PC Game – Game Critics Awards: Best of E3 2017,” il palco è pronto per accogliere Destiny 2, sequel di Destiny, gioco acclamato in tutto il mondo, uno dei giochi più significativi dell’anno. Destiny 2 sarà inoltre disponibile il 24 ottobre su PC come il primo gioco non-Blizzard offerto digitalmente via Battle.net®, il servizio di online gaming di Blizzard Entertainment.

Sviluppato da Bungie, Destiny 2 è l’attesissimo sequel che porta i giocatori in un viaggio epico nell’universo, per difendere l’umanità dall’estinzione. Il gioco accoglie nuovi giocatori nell’universo Destiny, ma anche coloro che sono fedeli a questo universo dagli esordi, con una vasta gamma di modalità e attività tutte da esplorare.

In Destiny 2, anche l'ultima città sicura sulla terra è caduta e giace in rovina, occupata da un nuovo e potente nemico. I giocatori dovranno padroneggiare nuove abilità e nuove armi, per riunire le forze della città, stare uniti e combattere per reclamare la loro casa.

"Una storia epica. Grandi personaggi. Un terribile nemico. Una missione chiara. Un mondo magnifico da esplorare. E chiaramente, un gameplay innovativo, divertente da giocare sia da soli che con gli amici. Destiny 2 è tutto questo” afferma Eric Hirshberg, CEO di Activision. “Che tu sia uno dei milioni di fan che già fanno parte della community o che tu sia un neofita del mondo di Destiny, questo gioco è qualcosa che ogni tipo di fan potrà apprezzare. Non vediamo l’ora di condividerlo con voi!”

Il CEO di Bungie, Pete Parsons, ha dichiarato: "Destiny è pensato per avvicinare i giocatori tra loro, siamo davvero emozionati di poter far parte delle comunità che danno vita a questi mondi. Per noi si tratta di storie, ricordi e amicizie che nascono quando le persone si riuniscono”, ha poi aggiunto “Destiny 2 rappresenta lo spirito, la passione e l'energia di un incredibile team di costruttori di mondi immaginari, qui in Bungie, e il suo lancio è anche il culmine degli anni di partnership con Activision, con cui abbiamo portato il gioco nelle case di milioni di persone in tutto il mondo ".

In Destiny 2, ogni giocatore crea il proprio personaggio chiamato Guardiano, protettore scelto dell'umanità. Nel ruolo di Guardiani, i giocatori dovranno padroneggiare nuove abilità e nuove armi, per riunire le forze della città, stare uniti e combattere per reclamare la loro casa. I giocatori possono affrontare un’epica storia avventurandosi in vasti mondi e partecipando alla modalità cooperativa delle missioni Assalto. Possono inoltre esplorare attraverso avventure, pattuglie, o svelare i settori perduti e le casse del tesoro, il tutto in compagnia di altri Guardiani negli eventi Pubblici ed Eroici, i Flash Point e molto altro. Per i giocatori competitivi, Destiny 2 offre un’intensa modalità competitiva 4v4 PvP chiamata ‘Il Crogiolo’. Inoltre, una delle esperienze di gioco preferite dai fan, il Raid a 6 giocatori, sarà giocabile a partire delle 19.00 del 13 settembre. Una funzionalità completamente nuova e orientata a creare la community, che verrà aggiunta in Destiny 2 poco dopo il lancio, è quella delle Partite Guidate, che permetti ai giocatori singoli e alle community di clan di unirsi, per partecipare insieme alle attività più sfidanti di Destiny 2.