Destiny 2: disponibile il pre-order, ecco tutti i dettagli sulla Special Edition

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale diha aperto i pre-order del gioco confermando l'esistenza di una particolare edizione riservata ai collezionisti. A fondo pagina vi abbiamo riportato le immagini dedicate alle cover e ai contenuti delle varie versioni di

Su PS4, Xbox One e PC sono disponibili la Standard Edition, la Limited Edition e la speciale Collector's Edition riservata ai collezionisti. Come potete vedere nelle immagini riportate in calce, l'edizione speciale di Destiny 2 contiene una collector's box a tema Cabal, una borsa da trasporto e il Season Pass per le prime due espansioni del gioco. Per conoscere tutti i dettagli sulle varie edizioni di Destiny 2 potete consultare il sito di Amazon.com.

Ricordiamo che l'attesissimo gioco Bungie avrà dei contenuti in esclusiva temporale su Playstation 4.