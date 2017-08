Destiny 2: disponibile il trailer di lancio ufficiale in italiano

In occasione della Gamescom 2017,ha pubblicato il trailer di lancio di, preparandosi all'uscita del gioco prevista per il prossimo 6 settembre su, e per il 24 ottobre su. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il trailer di lancio si concentra sulle premesse narrative del gioco, mostrando i protagonisti principali della storia e qualche scena di gameplay tratta dalla Campagna. Durante la fiera tedesca, inoltre, sono arrivate parole molto rassicuranti per chi gioca su Personal Computer: Bungie, infatti, ha dichiarato che la versione PC di Destiny 2 è stata costruita dalle sue fondamenta per essere eccezionale anche sugli hardware più performanti, con l'obiettivo di restituire le stesse sensazioni di un gioco nativo per PC.

Ricordiamo inoltre che la Beta PC di Destiny 2 sarà disponibile dal 29 al 31 agosto (chi ha effettuato il pre-order del gioco potrà iniziare con un giorno di anticipo il 28 agosto).