Destiny 2: un easter egg dedicato a 'Hope for the Future' di Paul McCartney

I giocatori PlayStation 4 che hanno potuto provare la Closed Beta disi sono già imbattuti in un easter egg che gli sviluppatori dihanno dedicato al brano "Hope for the Future" di Paul McCartney, già presente nel primoe ascoltabile sulla

Raggiungendo una precisa area della mappa di gioco (teoricamente un "punto cieco"), è possibile ascoltare, 'accostando l'orecchio' ad una parete, la canzone composta dall'ex Beatles.

Potete dare uno sguardo al tutto tramite il video che trovate in cima alla notizia; ricordiamo che Destiny 2 uscirà il 6 settembre su PS4 e Xbox One e il 24 ottobre su PC. La Closed Beta, disponibile da ieri su PS4, dovrebbe ormai essere partita anche per gli utenti Xbox One da pochi minuti, mentre dal 21 al 23 luglio si terrà una sessione di Open Beta aperta a tutti i giocatori su console.