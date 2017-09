Destiny 2: ecco il changelog completo dell'aggiornamento 1.0.1.3

ha pubblicato il changelog completo dell'update 1.0.1.3 di Destiny 2 , il nuovo aggiornamento che mira a risolvere alcuni problemi post-lancio del gioco. La patch è disponibile a partire da oggi per tutti i giocatori su PlayStation 4 e Xbox One.

Di seguito vi elenchiamo tutti i dettagli del changelog relativo all'update 1.0.1.3 di Destiny 2:

Oggetti

Risolto un problema per il quale i giocatori con l'inventario pieno non ricevevano il fucile a fusione lineare Celenterato Bellico dalla ricompensa dell'impresa.

I giocatori possono ottenere il loro Celenterato Bellico mancante da Asher Mir su Io.

Interfaccia grafica

Risolto un problema per il quale il modificatore Prisma non mostrava sempre l'elemento in evidenza.

Prisma ora mostra un breve effetto grafico al cambio dell'elemento per risaltarne la visibilità.

Con questo, verrà anche risolto un problema col modificatore Impeto.

Generale

Risolto un problema per il quale un oggetto dell'incursione stava ricevendo danni non previsti da Bobina di Wardcliff.

Risolto un problema per il quale completare una Meditazione prima di averla selezionata da Ikora la nascondeva, impedendo ai giocatori di completarla per ricevere le ricompense.

Risolto un problema di perdita di memoria che causava crash durante il matchmaking.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda i crash riscontrati su PlayStation 4 Pro o l'Errore Cabbage. Ricordiamo inoltre che lo sparatutto Bungie ha debuttato in testa alla classifica di vendita italiana, mentre continua a mantenere la prima posizione anche in quella inglese.