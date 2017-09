Destiny 2: ecco come attivare i bottoni d'oro nel Raid "Il Leviatano"

Nell'affrontare il Raid " Il Leviatano ", i giocatori diavranno notato la presenza di quattro misteriosi bottoni d'oro presenti nella banchina, ovvero nella parte esterna dell'Incursione.

Molti, quindi, si sono domandati quale fosse la funzionalità di questi bottoni d'oro: grazie al filmato che trovate in testata, apprendiamo che, grazie ad un lavoro di cooperazione con la propria squadra di Guardiani, è possibile attivare i bottoni in contemporanea per far illuminare una piastra all'esterno del Raid. Questo, almeno, prima dell'ultimo update del gioco, che ha cambiato alcune carte in tavola: come spiegato nel video riportato in calce, attivando tutti i bottoni (alcuni dei quali, nel frattempo, hanno cambiato disposizione), si aprirà ora semplicemente un'entrata segreta nel Leviatano.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Destiny 2 è disponibile per PS4 e Xbox One, mentre arriverà su PC il 24 ottobre.