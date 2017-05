Destiny 2: ecco come cambierà la classificazione delle armi

Con, la classificazione delle armi dell'MMO disubirà delle importanti modifiche. Nel capitolo originale della serie, avevamo tre tipologie di armi principali: le principali, le speciali, e le pesanti, ognuna delle quali poteva includere tutta una serie di bocche da fuoco differenti.

In questo seguito le cose cambieranno: le classificazioni delle armi consistono ora in armi Cinetiche (tra cui troviamo cannoni portatili, fucili da cecchino ecc) che procureranno, appunto, un danno cinetico e quindi non elementale; armi Energetiche con danno Solare, ad Arco o Vuoto; e infine le Power Weapon, ossia un mix di tutte le armi da fuoco capaci di uccidere con un solo colpo, tra cui fucili da cecchino, shotgun e altro. Per un maggiore approfondimento vi rimandiamo al nostro articolo sulle 10 cose da sapere su Destiny 2.

Vi lasciamo alla galleria di immagini sottostante con cui è possibile analizzare le caratteristiche di una serie di nuove armi che troveremo in Destiny 2. Il titolo di Bungie è atteso l'8 settembre su PC, PS4 e Xbox One; in estate si terrà una Beta del gioco: qui potete trovare tutte le informazioni per potervi partecipare.