Destiny 2: ecco come completare il Cala la Notte per ottenere il Re dei Ratti

Uno youtuber italiano ha caricato un filmato diche spiega come completare il Cala la Nottecon 5 minuti di scarto, in modo da ottenere la taglia per l'arma da supporto esotica il. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il video illustra nel dettaglio una serie di strategie molto utili per completare il Cala la Notte Trafficante d'Armi con 5 minuti di scarto, spiegando passo dopo passo come affrontarlo nel modo più efficiente possibile. Se riuscirete nell'impresa, riceverete in ricompensa la taglia del Re dei Ratti, un'arma da supporto esotica che potrebbe tornarvi molto utile nelle attività dell'end game.

Sapevate che un giocatore è già riuscito a completare il Cala la Notte Trafficante d'Armi in solitaria?