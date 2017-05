Destiny 2: ecco le opzioni grafiche attualmente disponibili su PC

Lo youtuberha pubblicato un nuovo video diin cui vengono mostrate le opzioni grafiche attualmente disponibili nella versione PC del gioco, stando all'ultima build mostrata in occasione deldel 18 maggio.

Come potete vedere nel video riportato in cima e nell'immagine proposta a fondo pagina, tra le opzioni grafiche attualmente disponibili sulla versione PC di Destiny 2 troviamo l'anti aliasing, la qualità delle texture, il motion blur, il livello di dettaglio dei personaggi, la qualità delle ombre, la profondità di campo e altro ancora. Stando alle recenti dichiarazioni di un membro di Vicarious Visions, inoltre, sembra che la versione PC di Destiny 2 sarà godibile anche su configurazioni hardware non al top.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.