Destiny 2: ecco perché Bungie è stata costretta a sospendere le Prove dei Nove

Come ormai tutti i giocatori disapranno,ha sospeso leper due settimane a causa di un bug legato all'emote ispirata a Monty Python, che permette ai giocatori di attraversare le pareti ottenendo vantaggi considerevoli nelle partite competitive del Crogiolo.

Una domanda è sorta spontanea, tuttavia: non sarebbe stato sufficiente rimuovere l'emote dal gioco? A quanto pare, questo non è possibile, per cui il team si è visto costretto a sospendere le Prove dei Nove in attesa della risoluzione del bug.

"La prima cosa che abbiamo provato a fare è stata disabilitare l'emote. Questa però non si è rivelata una strada percorribile, altrimenti l'avremmo fatto. Potevamo solo rimuoverla dall'Everversum per renderla accessibile ad un minor numero di giocatori mentre eravamo al lavoro su un fix. Sospendere le Prove era una cosa che non volevamo fare, ma si è resa necessaria", ha spiegato il Community Manager Cozmo sul forum Reddit di Destiny 2.

Pertanto, al momento non possiamo far altro che attendere la prima settimana di novembre per il ritorno delle Prove dei Nove. Intanto, durante un panel svoltosi al TwitchCon 2017, Bungie ha svelato tante informazioni sul futuro del gioco e sugli eventi previsti nei prossimi mesi.

Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Su PC, invece, uscirà il 24 ottobre. Avete già fatto visita a Xur questa settimana?