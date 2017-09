Laè disponibile su YouTube per il libero ascolto ma coloro che volessero supportarepossono acquistare la soundtrack del gioco dallo store ufficiale della compagnia, ricevendo in regalo uno speciale ed esclusivo Emblema.

La colonna sonora di Destiny 2 può essere acquistata cliccando qui in formato digitale (Mp3 alta qualità e FLAC) al prezzo di 9.99 dollari, circa 8.50 euro al cambio attuale. L'acquisto sarà diritto al download di 44 brani composti da Michael Salvatori, Skye Lewin, C Paul Johnson, Rotem Moav e Pieter Schlosser, dopo il pagamento riceverete via email l'Emblema esclusivo.