Destiny 2: emergono i primi dettagli sul nuovo Stendardo di Ferro

Analizzando il database del gioco, alcuni utenti sono riusciti a scovare i primi dettagli sul nuovodi. Stando alle informazioni trapelate, Lord Saladin farà nuovamente visita ai Guardiani proponendo una nuova serie di sfide attraverso il sistema delle Pietre Miliari.

Come visto per gli altri vendor presenti nel mondo di Destiny 2, anche Lord Saladin proporrà una serie di Pietre Miliari da completare in cambio dei pacchetti di reputazione. Tra gli incarichi che sono stati scoperti dal database, ce n'è uno che richiederà di completare tre sfide giornaliere. In calce alla notizia, inoltre, vi abbiamo riportato le anteprime dei tre emblemi che potranno essere ottenuti durante l'evento.

A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni da Bungie sullo Stendardo di Ferro di Destiny 2, a partire dalla data di debutto dell'evento. Intanto ricordiamo che a partire da ieri hanno preso il via le Contese di Fazione.