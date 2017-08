Destiny 2: engrammi luminosi, terza sottoclasse e altre novità scovate nei video

Gli ultimi video gameplay dihanno permesso ad alcuni utenti di scovare nuovi dettagli sul gioco. Lo youtuber Arekkz Gaming ha pubblicato un nuovo filmato in cui vengono analizzati gli engrammi luminosi, la presenza semi-confermata della terza sottoclasse e altre novità.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, salta immediatamente all'occhio la presenza di un terzo slot vuoto per le sottoclassi. In linea con quanto accaduto con il primo capitolo, la cosa sembra confermare che anche Destiny 2 riceverà una terza sottoclasse con le future espansioni.

Analizzando le sequenze gameplay ambientate nella Zona Morta Europea, invece, è stata notata la presenza degli Engrammi Luminosi, una nuova tipologia di engramma decifrabile da Tess Everis che sbloccherà ricompense cosmetiche, tra le quali potrebbero esserci le animazioni legate alla rianimazione, visto che nei filmati se ne vedono alcune.

Infine, il video mostra alcune funzionalità avanzate introdotte nel nuovo sistema dei Clan, spiegando come verranno ricompensati i giocatori in base al loro impegno. Adesso ogni personaggio avrà a disposizione uno slot per impostare l'emblema del clan, in cui verranno mostrati tutti i bonus garantiti dal proprio grado di partecipazione.

Ricordiamo che Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre, mentre arriverà su PC il 24 ottobre.