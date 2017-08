Destiny 2, Far Cry 5 e The Witcher tra i titoli presenti al prossimo PAX West

Gli organizzatori del prossimodi Seattle hanno pubblicato sul sito ufficiale la scheda completa con gli appuntamenti previsti durante l'evento. Verranno ospitati diversi panel per titoli come Destiny 2, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, la saga di The Witcher, Far Cry 5 e altro ancora.

L'evento inizierà il 1° Settembre, con Luke Smith che racconterà la storia della sua carriera da giornalista di settore a game director di Destiny 2. Nell'arco della stessa giornata, ci sarà spazio per un dietro le quinte sul sound design di Guild Wars 2 e un panel sul primo anniversario di Mobius: Final Fantasy.

A seguire, arriveranno i panel di Gearbox (in cui potremmo scoprire ulteriori novità su Borderlands 3), Final Fantasy XIV: Stormblood (su lore e localizzazione), Major Nelson (con la sua tradizionale Radio Live), Far Cry 5 (dedicato all'ambientazione del Montana), Rising Storm 2: Vietnam (verranno annunciati i nuovi contenuti in arrivo) e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra (si attendono nuovi dettagli sul gioco).

Sabato 2 Settembre, invece, sarà il turno di CD Project (che celebrerà il 10° anniversario della saga di The Witcher), Intrepid Studios (con l'annuncio del suo nuovo MMORPG Ashes of Creation) e Silver Helm Studios (lo studio parlerà del futuro dei MMORPG basati sui supereroi).

Naturalmente, non mancheremo di segnalarvi tutte le novità che verranno svelato in occasione dell'evento. L'appuntamento con il PAX West di Seattle è fissato per il 1° Settembre.