Destiny 2 Gameplay: reveal commentato, Q&A e impressioni da Los Angeles

Questa è una settimana decisamente importante per tutti i fan di Destiny: Giovedì 18 maggio,mostrerà il gameplay di: per l'occasione, abbiamo preparato una serie di appuntamenti speciali previsti nelle giornate di giovedì e venerdì. Di seguito, tutti i dettagli.

Il nostro Francesco Fossetti si trova a Los Angeles per partecipare all'evento organizzato da Bungie, nelle prossime ore riporteremo impressioni e notizie sul gameplay di Destiny 2:

Destiny 2 Gameplay Reveal - Giovedì 18 maggio alle 19:00

Giovedì 18 maggio alle 19:00 (ora italiana) saremo in diretta su Twitch e YouTube per commentare e tradurre in italiano l'evento di reveal del gameplay di Destiny 2. Sintonizzatevi sui nostri canali per seguire la trasmissione, vi consigliamo di iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. Inoltre, la registrazione è indispensabile per poter interagire con la redazione e la community. L'appuntamento, lo ricordiamo, è previsto per giovedì 18 maggio alle 19:00, ora italiana.

Destiny 2 Q&A - Venerdì 19 maggio alle 17:00

Una speciale sessioni di domande e risposte in programma venerdì 19 maggio alle 17:00 (ora italiana) su Twitch e YouTube. Nel corso della trasmissione, vi mostreremo alcune sequenze di gameplay registrate durante l'evento di presentazione, inoltre Francesco risponderà a tutte le vostre domande e curiosità sul nuovo sparatutto Bungie. Potete iniziare a lasciare i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

