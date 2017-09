Destiny 2: un giocatore è riuscito a completare il Cala la Notte da solo

Lo youtuber Esoterickk è riuscito nella non semplice impresa di completare il Cala la Notte settimanale dida solo, senza l'aiuto di nessun altro Guardiano sul campo. L'utente ha caricato il video della partita sul proprio canale: potete visionarlo in cima alla notizia.

Avvertenza Spoiler: il video mostra per intero il Cala la Notte Trafficante d'Armi, quindi vi suggeriamo di visionarlo soltanto se avete già completato l'assalto, in modo da non incorrere in nessuno spoiler sullo svolgimento della missione.

Considerando che il Cala la Notte di questa settimana era concepito per essere affrontato da una squadra di tre Guardiani con un livello Potere di almeno 240, l'idea di affrontarlo da solo era tutt'altro che banale. Esoterickk, tuttavia, è riuscito nell'obiettivo di completarlo in solitaria grazie al proprio Titano di livello 295. Cosa ne pensate di questa impresa?