Destiny 2: gli Assalti Cala la Notte avranno un limite di tempo

L'ultimo numero di EDGE Magazine ci riporta alcune nuove interessanti informazioni su, secondo capitolo dello sparatutto MMO sviluppato dain arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Stando al report, gli Assalti Cala la Notte che affronterete in Destiny 2 avranno un limite di tempo entro cui potrete completare la missione. Una decisione, questa, volta ad esortare i giocatori a collaborare fra loro ed escogitare efficaci strategie da applicare in battaglia; ma anche per evitare che gli Assalti possano essere completati grazie allo sfruttamento di alcuni bug e glitch, come è invece accaduto nel primo Destiny (per quanto costretti a passarci un gran quantitativo di tempo, era possibile, ad esempio, eliminare il boss Phogoth nascondendosi dietro una roccia).

In aggiunta, è stato confermato che diversi Assalti ed altre missioni end-game non permetteranno al giocatore di scambiare i loadout, prevenendo così la possibilità di alternare l'utilizzo degli equipaggiamenti in corso d'opera.

Destiny 2 uscirò su PS4 e Xbox One il 6 settembre, mentre arriverà su PC il 24 ottobre. Bungie ha recentemente pubblicato un trailer in 4K e 60FPS per la Open Beta che a breve si terrà su PC.