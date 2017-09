Destiny 2: gli oggetti in vendita da Xur nel weekend del 29 settembre

Puntuale come ogni venerdì,torna nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani, tra cui segnaliamo la mitraglietta esoticae tre nuovi pezzi di armatura esotici.

A differenza di quanto accadeva nel primo capitolo, in Destiny 2 Xur apparirà casualmente in uno dei quattro pianeti disponibili nel gioco. Questa settimana il mercante su trova su Io, all'interno di una grotta vicino la zona Afflizione del Gigante e propone i seguenti oggetti: Amante del Rischio (Mitraglietta Esotica - 29 Frammenti Leggendari, Livello 270), Manich Elettrotruccate (Guanti Lunghi Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Cuore del Sacro Fuoco (Corazza Torace Titano - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270) e Passi Trasversivi (Armatura Gambe Stregone - 23 Frammenti Leggendari,Livello 270).

Come ormai saprete Xur non accetta più le Strane Monete come forma di pagamento: questa valuta è infatti stata sostituita dai Frammenti Leggendari, ottenibili smontando oggetti Esotici o Leggendari. Ricordiamo che il mercante sarà disponibile fino alle 10:00 italiane di domenica 1 ottobre.