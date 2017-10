Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 13 ottobre

Puntuale come sempre, ogni venerdì della settimanatorna nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Tra gli oggetti in vendita segnaliamo il Lanciagranate esoticoe tre nuovi pezzi di armatura per le varie classi.

Questa settimana il mercante si trova su Nessus, nei pressi della Tomba dello Scrutatore, e propone in vendita il seguente equipaggiamento esotico: Leone Ruggente (Lanciagranate Esotico - 29 Frammenti Leggendari, Livello 270), Radar Zuccone (Casco Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Pacificatori (Armatura Gambe Titano - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270) e Ali Della Sacra Alba (Corazza Torace Stregone - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270). Ricordiamo che Xur sarà disponibile fino alle 10:00 italiane di martedì 17 ottobre.

Sapevate che a partire dal 18 ottobre sarà disponibile la modalità Autorevole del Raid Il Leviatano?