Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 20 ottobre

Come ogni venerdì della settimana,torna nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Tra gli oggetti in vendita segnaliamo il Fucile Automatico esoticoe tre nuovi pezzi di armature per le varie classi.

Questa settimana il mercante si trova su Titano, nei pressi della Piattaforma, e propone il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Affari Sporchi (Fucile Automatico esotico - 29 Frammenti Leggendari, Livello 270), Flusso Raiden (Corazza Torace Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Spallacci Zanna della Sventura (Guanti Lunghi Titano - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Astuzia dell'Inverno (Guanti Lunghi Stregone - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270).

Ricordiamo che Xur sarà disponibile fino alle 10:00 italiane di martedì 24 ottobre.