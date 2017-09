Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 22 settembre

Come ogni venerdì della settimana,torna nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani, tra cui segnaliamo il lanciarazzi esotico. Disponibili anche tre nuovi pezzi di armatura esotici per le tre classi.

A differenza di quanto accadeva nel primo capitolo, in Destiny 2 Xur apparirà casualmente in uno dei quattro pianeti disponibili nel gioco. Questa settimana il mercante su trova su Titano, nei pressi della Piattaforma, e propone i seguenti oggetti in vendita: Bobina di Wardcliff (Lanciarazzi - 29 Frammenti Leggendari, Livello 270), Rilevanemici (Casco Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Barriera a Reazione ACD/0 (Guanti Lunghi Titano - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270) e Bracciali del Sole (Guanti Lunghi Stregone - 23 Frammenti Leggendari,Livello 270).

Come avrete notato anche la scorsa settimana, Xur non accetta più le Strane Monete: questa valuta è infatti stata sostituita dai Frammenti Leggendari, ottenibili smontando oggetti Esotici o Leggendari. Ricordiamo che il mercante sarà disponibile fino alle 10:00 italiane di domenica 24 settembre.