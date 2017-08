Destiny 2: gli utenti PC verranno trattati come 'cittadini di prima classe'

Durante la conferenza Nvidia ospitata alla Gamescom 2017,ha dichiarato che la versionediè stata trattata con il massimo riguardo dal primo giorno di sviluppo. Gli utenti Personal Computer verranno trattati come "cittadini di prima classe".

"Volevamo trattare i giocatori PC come cittadini di prima classe dal primo giorno di sviluppo. Il gioco è stato costruito dalle sue fondamenta per essere fantastico sugli hardware allo stato dell'arte. Vogliamo trasmettere le sensazioni di un gioco nativo per PC." dichiara il community manager Deej, ricordando che la versione PC di Destiny 2 potrà contare su una vasta gamma di impostazioni personalizzabili.

Ricordiamo che Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre, mentre arriverà su PC il 24 ottobre.