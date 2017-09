Destiny 2: un glitch permette di ottenere tempo extra nel Cala la Notte

Nelle ultime ore è stato scoperto un glitch per ottenere tempo extra nel nuovo Cala la Notte settimanale di. Lo youtuber Rifle Gaming ha pubblicato un video in cui spiega nel dettaglio come sfruttare questo exploit: lo trovate in cima alla notizia.

Nel Cala la Notte di questa settimana si possono ottenere 30 secondi di tempo aggiuntivi sparando a una serie di anomalie che compaiono sulla mappa. Il glitch in questione consiste nel fare apparire in continuazione le suddette anomalie, spostandosi semplicemente da una zona all'altra dell'arena: ottenendo ogni volta 30 secondi extra, sarà possibile accumulare una quantità di tempo più che sufficiente per portare a termine il Cala la Notte senza troppe difficoltà.

Il procedimento è spiegato passo dopo passo nel video che vi abbiamo riportato in cima. Dal momento che Bungie potrebbe rimuovere il glitch al più presto con una patch correttiva, tuttavia, vi consigliamo di non abusarne troppo.