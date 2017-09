Destiny 2: Guida alle Partite Guidate, ora disponibili in Beta nel Cala la Notte

Al termine della manutenzione di ieri,ha pubblicato l'hotfix 1.0.1.2 per: questo aggiornamento aggiunge tra le altre cose la funzionalità, disponibile in Beta nel Cala la Notte. Scopriamola insieme.

Le Partite Guidate permettono ai giocatori di unirsi a un clan e ricevere aiuto nelle attività dell'EndGame. Le Partite Guidate sono accessibili in Beta nel Cala la Notte fino al 26 settembre, trascorsa questa data la funzionalità sarà disponibile per tutti i Guardiani nelle Incursioni e nel Cala la Notte.

Destiny 2: Partita Guidata

I Guardiani potranno partecipare a una Partita Guidata come Aspirante o Guida, di seguito le differenze tra i due ruoli:

Guida

Per accedere a una Partita Guidata come Guida sarà prima necessario soddisfare i requisiti richiesti nella Finestra Attività, tra cui il Level Cap e il Livello di Potere. Se un clan decidesse di avviare una Partita Guidata vestendo il ruolo di Guida, il 50% del team dovrà essere composto dai membri dello stesso clan. Le Guide che soddisfano pienamente i requisiti potranno introdurre anche giocatori che non fanno parte del clan ospitante.

Aspirante

Anche in questo caso, per accedere una Partita Guidata come Aspirante sarà necessario soddisfare i requisiti relativi a Level Cap del Guardiano e Livello di Potere, indicati nella Schermata Attività. Tutti i giocatori potranno vestire il ruolo Aspirante, a prescindere dal proprio stato all'interno dl clan, per avviare una Partita Guidata come Aspirante sarà però necessario possedere un biglietto per l'attività desiderata. I biglietti verranno ripristinati ad ogni reset stagionale.

Abbandono di una Partita Guidata

E' possibile abbandonare una Partita Guidata? Questa opzione è effettivamente possibile, tuttavia Bungie mette in chiaro che l'abbandono di una Partita Guidata potrebbe comportare delle penalità sotto forma di ban temporaneo. Se un giocatore abbandona la Partita Guidata ricevendo una penalità, gli altri partecpanti potranno abbandonare il gioco senza rischiare sanzioni di alcun tipo.

Per accedere alle Partite Guidate di Destiny 2 è necessario prima scaricare la patch 1.0.1.2 del peso di 4.7 GB, ora disponibile per il download su PlayStation 4 e Xbox One.