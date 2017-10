Destiny 2: Guida allo Stendardo di Ferro in modalità Controllo

Se non vedete l'ora di ottenere il nuovo l'equipaggiamento dellodi, vincere sarà il metodo più veloce per farlo. In questa Guida vogliamo darvi qualche consiglio avere la meglio nella modalità, la variante di gioco PvP proposta nell'evento di questa settimana.

Lord Saladin si comporterà esattamente come tutti gli altri vendor di Destiny 2, elargendo nuove ricompense ad ogni avanzamento di reputazione. Per farlo bisognerà guadagnare i pegni di reputazione completando le partite di Controllo, ma vincere vi permetterà di accumularli ancora più rapidamente: se dopo una sconfitta otterrete 2 pegni di reputazione, dopo una vittoria ne guadagnerete ben 5. Ecco alcuni consigli utili per vincere nella modalità Controllo insieme ai vostri compagni di squadra.

Il Livello Potere non verrà preso in considerazione

Al contrario di quanto accadeva nel primo capitolo, lo Stendardo di Ferro di Destiny 2 non prevede i vantaggi di Livello. Questo significa che il Livello Potere del vostro Guardiano non avrà nessuna influenza sulla vostra capacità di infliggere o assorbire i danni. Sentitevi liberi di scegliere il vostro equipaggiamento preferito, basandovi esclusivamente sulle caratteristiche delle armi e delle armature, senza contare il Livello Potere.

Naturalmente bisogna considerare il bilanciamento attuale delle armi, che vede nei Fucili Automatici una delle categorie più efficaci negli scontri PvP. Tra le bocche da fuoco attualmente più in voga fra i Guardiani segnaliamo Il Dono di Uriel, il Multi-Strumento MIDA, Ultima Speranza, Scathelocke, Belladonna e Storia delle Origini.

Bilanciate il vostro equipaggiamento

Cercate di bilanciare gli slot riservati alle armi energetiche e cinetiche, portando con voi un'accoppiata in grado di coprire sia gli scontri ravvicinati che quelli dalla media-lunga distanza. Tra le combo migliori suggeriamo il Multi-Strumento MIDA come cinetica e il Dono di Uriel o Ultima Speranza come energetica, ma sentitevi liberi di scegliere le armi con cui vi trovate meglio in ogni categoria.

Per quanto riguarda lo slot distruttivo, i Lanciarazzi come Gattabuia si presentano tra le soluzioni preferibili in Controllo, data la loro capacità di uccidere facilmente con un solo colpo e di procurare danni ad area. Tuttavia, la loro potenza viene pagata in termini di munizioni, con soli due razzi ottenibili in ogni punto di rifornimento.

Giocate di squadra

Il giocare di squadra è un consiglio da estendere a tutte le modalità PvP di Destiny 2, dato che il team work rivestirà un ruolo ancora più centrale rispetto al primo capitolo. Vuoi per le Super che si ricaricano più lentamente, vuoi per il nuovo sistema delle armi pensato per privilegiare l'uso delle primarie, le partite del nuovo Crogiolo saranno ancora più equilibrate e meno votate alle azioni solitarie, pena la morte quasi certa.

Nella modalità Controllo, in particolare, giocare di squadra sarà fondamentale per conquistare e difendere i punti di cattura. Se siete tra quei giocatori che tengono molto alle statistiche, non dimenticate che gli assist alle uccisioni avranno un peso ancora più rilevante, a ulteriore testimonianza di quanto venga premiato il team work.

Cercate di colpire alla testa

Potrà sembrare un suggerimento scontato, ma colpire alla testa vi permetterà di ottenere un vantaggio fondamentale durante gli scontri. Dato che si giocherà per la maggior parte del tempo con le armi primarie, spesso a fare la differenza tra un Guardiano e l'altro sarà la capacità di assestare diversi colpi consecutivi alla testa, guadagnando tempo prezioso sul time-to-kill.

Riallacciandoci al consiglio precedente, giocare di squadra e colpire alla testa saranno le chiavi del successo nella maggior parte dei combattimenti, permettendovi di guadagnare punti preziosi e di spianarvi la strada verso i punti di cattura.

Giocatevi bene le Super

Come vi abbiamo anticipato, in Destiny 2 le Super si caricheranno più lentamente, complice l'assenza di un parametro che ne acceleri la rigenerazione (come l'Intelletto in Destiny 1). Dal momento che nell'arco di una partita avrete a disposizione soltanto una o due Super, sarà opportuno sfruttarle nel miglior modo possibile.

Il nostro consiglio è di utilizzare la Super in due fasi cruciali della partita: durante la cattura/difesa di una zona di controllo, oppure durante la contesa delle munizioni distruttive. In genere si tratta di due situazioni in cui i giocatori si muovono in gruppo, l'ideale per eliminare il maggior numero possibile di nemici con il potere letale della vostra Luce.

Liberate le zone prima di catturarle

Non fatevi sedurre dalla tentazione di fiondarvi sui punti di cattura: nei paraggi ci saranno quasi sempre i vostri avversari. Avvicinatevi all'obiettivo con cautela e circospezione, esaminando le possibili vie di accesso mentre tenete un occhio puntato sul radar. Individuate la posizione dei nemici nelle vicinanze, organizzatevi con i vostri alleati e attaccate la zona da più lati possibili.

Stesso discorso vale quando difenderete un punto di cattura. Posizionatevi in modo da coprire le vie di ingresso, sparando ai nemici mentre proveranno ad entrare nella zona. Sfruttate ogni mezzo a vostra disposizione per difendervi, come le barriere dei Titani o le bolle curative degli Stregoni, e lanciate con accortezza le vostre granate per sbarrare la strada agli avversari.

Naturalmente, può capitare che la zona da voi puntata sia del tutto incustodita, con il grosso delle forze avversarie concentrate altrove. In questo caso basterà un solo giocatore per catturare la zona.

Catturare 2 zone sarà più che sufficiente

Conquistare le zone di controllo vi permetterà di ottenere più punti ad ogni uccisione: dal momento che i punti di cattura sono 3, basterà conquistarne 2 per avere un vantaggio significativo sugli avversari. In genere non vale la pena catturare anche la terza zona, visto che attaccarla mentre si difendono le altre due vi renderà molto vulnerabili.

La situazione ideale è mantenere 2 zone, con due Guardiani a presidiarle e gli altri due in pattuglia per individuare i nemici in avvicinamento. Potrete macinare punti preziosi mantenendo la zona di vantaggio e accumulando uccisioni nel tentativo di difenderle. Puntate alla terza zona soltanto soltanto in caso di superiorità netta, in modo da accelerare la vittoria.

Morite il meno possibile

Può sembrare un consiglio scontato, ma morire nella modalità Controllo sarà ancora più svantaggioso di quanto non possa esserlo nel semplice Scontro. Oltre a regalare punti agli avversari, morire lascerà i vostri compagni in svantaggio numerico durante il controllo delle zone, che si tratti di conquistarle o mantenerle.

Muovetevi in gruppo, non esponetevi troppo al fuoco nemico, cercate sempre un riparo nelle vicinanze, evadete da uno scontro che si concluderebbe inevitabilmente con la vostra morte, caricate la vostra arma soltanto nei momenti tranquilli. Tenete a mente ogni accorgimento utile per rimanere in vita il più a lungo possibile.