Destiny 2: Guida ai Clan, iscrizione, attività e ricompense

Il nuovo sistema dei Clan proposto dapermette di ottenere un serie di ricompense aggiuntive grazie alle attività svolte dai membri della squadra. In questa mini-guida vogliamo spiegarvi come guadagnare punti esperienza per il Clan e come ottenere glisettimanali.

Per prima cosa, naturalmente, dovrete far parte di un Clan (potete crearne uno su Bungie.net o aderire a un Clan esistente). Dopo di che vi basterà parlare con Suraya Hawthorne (la troverete nella Fattoria o sulla Torre), la quale vi consegnerà lo Stendardo del vostro Clan, un oggetto indispensabile da equipaggiare per contribuire alle attività della squadra e per reclamarne le relative ricompense.

Come guadagnare punti esperienza per il Clan

Ogni volta che il vostro Clan sarà avanzato di livello, sullo Stendardo datovi da Hawthorne si attiverà un nuovo perk che fornirà diversi benefici ai membri della squadra. Ecco, nel dettaglio, i perk che è possibile sbloccare accumulando i punti esperienza (PE):

Livello 2 - Ricevi Lumen aggiuntivo quando ottieni degli Engrammi

- Ricevi Lumen aggiuntivo quando ottieni degli Engrammi Livello 3 - Aumenta le ricompense per gli eventi pubblici

- Aumenta le ricompense per gli eventi pubblici Livello 4 - Migliora le ricompense quando elimini i Cabal

- Migliora le ricompense quando elimini i Cabal Livello 5 - Aumenta le probabilità di ricevere Pegni di Reputazione quando completi le attività legate a Cala la Notte, Incursioni e Prove

- Aumenta le probabilità di ricevere Pegni di Reputazione quando completi le attività legate a Cala la Notte, Incursioni e Prove Livello 6 - Aumenta le probabilità di ricevere un Engramma dopo aver completato le attività delle playlist insieme a un membro del Clan

I Clan avanzano di livello ogni 100.000 PE, ma ogni membro della squadra potrà offrire un contributo massimo di 5.000 PE a settimana. Si possono guadagnare punti esperienza completando gli Assalti, le Incursioni, le Avventure, le Imprese, le Pattuglie e giocando nel Crogiolo. Al contrario, gli Eventi Pubblici e i Settori Perduti non faranno guadagnare nessun PE per il Clan.

Come ottenere gli Engrammi Leggendari del Clan

Tra i vari benefici di appartenere a un Clan c'è la possibilità di ottenere nuovi Engrammi Leggendari ogni settimana, a patto che almeno un membro della squadra riesca a completare gli incarichi richiesti. È possibile ottenere un Engramma per ciascun incarico completato, di cui vi elenchiamo di seguito i requisiti:

Crogiolo - per ottenere questo Engramma basterà che un membro del Clan vinca una partita in Crogiolo

- per ottenere questo Engramma basterà che un membro del Clan vinca una partita in Crogiolo Cala la Notte - occorre completare con successo un assalto Cala la Notte

- occorre completare con successo un assalto Cala la Notte Incursione - occorre completare con successo l'Incursione

- occorre completare con successo l'Incursione Prove dei Nove - richiede un biglietto da 7 vittorie

Per reclamare gli Engrammi Leggendari basterà recarsi da Hawthorne. Ricordiamo inoltre che nelle attività Cala la Notte e Incursione verrà determinato anche il Punteggio Giuramento, un criterio che misura quanto il Clan abbia aderito al giuramento dei Guardiani durante le partite guidate.

Come potete notare, far parte di un Clan permette di ottenere una serie di ricompense interessanti, senza contare la possibilità di giocare in gruppo e di rimanere in contatto con i propri compagni di squadra. Con l'occasione vi ricordiamo che potete aderire ai Clan di Everyeye.it: l'accesso è permesso a tutti gli utenti.