Destiny 2: Guida, come risolvere l'errore Cabbage su PS4 e PS4 Pro

Sin dal lancio del gioco,sta purtroppo creando numerosi problemi ai giocatori di. Bungie è al corrente della situazione e sta lavorando su una patch correttiva che possa risolvere i problemi di connettività: in attesa di una patch, vediamo come

Il problema sembra colpire principalmente coloro che utilizzano un router Technicolor/Thomson, Bungie sta comunque effettuando dei test per cercare di capire se anche altri dispositivi possano presentare simili problematiche. Questi i passi suggeriti dallo studio di Seattle per risolvere l'errore Cabbage:

Assicurarsi di connettere la console direttamente al router tramite cavo Ethernet o Wi-Fi: Collegarsi a Destiny 2 tramite un router connesso a un altro router potrebbe creare ulteriori problemi di connettività. Aprire il pannello di impostazioni del router, cliccare su Strumenti e successivamente su Firewall, a questo punto create un nuovo livello dl Firewall denominandolo, per comodità, Destiny.

Tornare alla pannello di impostazioni del router e dal menu Strumenti su Condivisione Giochi e Applicazioni. In questa schermata, assicuratevi di aver spuntato la voce "Abilita UPnP" e di aver disattivato le opzioni "Sicurezza Aggiuntiva" e qualsiasi altra voce presente nella scheda "Giochi e Applicazioni Assegnate".

Queste le informazioni diffuse da Bungie, i giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro in possesso di un modem/router Technicolor/Thomson possono inoltre provare a connettersi a Destiny 2 creando una connessione PPoE. In questo modo, sembra essere possibile aggirare l'errore Cabbage sulle console Sony mentre il metodo non sembra funzionare su Xbox One.

Per creare una connessione PPoE su PlayStation 4 e PS4 Pro procedete come segue:

Dal menu principale della console, selezionate la voce Impostazioni e successivamente posizionatevi sulla scheda "Rete", in seguito evidenziate la voce "Configura Connessione Internet". Fatto questo, dovrete scegliere se connettervi via LAN (cavo Ethernet) oppure tramite Wi-Fi, la scelta dipende ovviamente dalle vostre necessità.

Dopo aver effettuato la vostra scelta vi troverete in una schermata con due voci relative alla connessione da configurare: "Tipica" e "Personalizzata", selezionate la seconda e proseguite. A questo punto dovrete configurare il tipo di connessione tra "Manuale", "Automatico" e "PPPoE", selezionando quest'ultima dovrete necessariamente inserire nome utente e password che utilizzate abitualmente per connettervi alla rete. Nel caso di Telecom potete compilare entrambi i campi scrivendo "aliceadsl".

La prossima schermata è quella relativa ai DNS, selezionate "Manuale" per impostare i DNS Primari e Secondari, se il vostro gestore è Telecom/Tim potete utilizzare 8.8.8.8 nel primo campo e 8.8.4.4 nel secondo. Sebbene non ci sia la certezza assoluta, questa configurazione dovrebbe permettervi di risolvere l'errore Cabbage su PlayStation 4 e PS4 Pro, ma non su Xbox One.

Siete riusciti a giocare a Destiny 2 senza scontrarvi con l'errore Cabbage? Avete risolto il problema? Aspettiamo testimonianze, consigli e richieste di supporto nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.