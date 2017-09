Destiny 2 Guida: come trovare le nove casse esotiche del Raid Il Leviatano

In questa mini-guida divogliamo spiegarvi come trovare le nove casse esotiche contenute nel Raid, permettendovi di ottenere un bottino ancora più ricco nella nuova Incursione ambientata nell'immensa nave Cabal.

Prima un'importante premessa: per aprire le casse esotiche saranno necessarie le relative chiavi. Dal momento che queste chiavi si troveranno durante il Raid, vi consigliamo di dedicarvi alla ricerca delle casse soltanto dopo aver completato l'Incursione.

Detto questo, vi anticipiamo che tutte le casse sono contenute nella parte inferiore della nave. Una volta atterrati sul Leviatano, vi basterà percorrere il ponte e scendere di lato per raggiungere il piano sottostante. Qui troverete una stanza con tre pilastri, ognuno dei quali ospiterà due leve, per un totale di sei. Partendo da sinistra, dovrete abbassare le leve nel seguente ordine: 1-5-3-2-4-6. In questo modo vi aprirete la strada verso la zona inferiore del vascello, dove potrete mettervi alla ricerca delle nove casse esotiche.

Cassa Esotica 1 (richiede chiave del Motore)

Dall'inizio del Raid percorrete le scale e le rampe per raggiungere la cima della torre. Qui troverete due grossi tubi accostati uno all'altro: saliteci sopra e proseguite per addentrarvi nella parte inferiore della nave. Saltate sulle varie piattaforme per raggiungere la fine del corridoio, dopo di che salite sulla stanza laterale per tirare la leva del ventilatore. Una volta attivo, il ventilatore vi spingerà verso l'alto: ora girate a sinistra e percorrete il corridoio fino a raggiungere una porta. Per aprirla vi basterà tirare la leva.

All'interno della stanza ci saranno sei Osservatori. Per evitare che chiudano la porta attivando la sicurezza, però, sarà necessario eliminarli tutti quanti contemporaneamente. Nel caso dovessero scoprirvi, basterà uscire dalla stanza, aspettare che la porta si chiuda, tirare nuovamente la leva e riprovare. Una volta che avrete eliminato tutti gli Osservatori potrete varcare la porta chiusa: ad attendervi ci sarà la cassa.

Cassa Esotica 2 (richiede chiave dell'Areatore)

Proseguendo dal punto in cui avete trovato la prima cassa, tornate indietro e percorrete in lungo tutta la stanza, alla fine girate a destra e subito dopo a sinistra. Guardando in basso noterete un'area rossa con alcuni ventilatori: lasciatevi cadere di sotto. Saltate tra le fenditure dei ventilatori e girate a sinistra dopo il secondo. Qui dovreste notare la presenza di una piattaforma: saltate in alto e troverete la cassa.

Cassa Esotica 3 (richiede chiave della Conduttura)

Dal punto precedente, scendete e tornate da dove siete venuti, proseguendo attraverso le fenditure dei ventilatori rimanenti. Alla fine del corridoio troverete una leva che vi permetterà di attivare un altro ventilatore. Anche in questo caso, una volta attivato, il ventilatore vi spingerà verso l'alto. Adesso dovrete passare attraverso la porta che non è illuminata di rosso e lasciarvi cadere, poco dopo troverete una sala di sicurezza. All'interno della sala si presenterà la stessa situazione della prima cassa: eliminate tutti gli Osservatori e sbloccate la porta che conduce alla cassa.

Cassa Esotica 4 (richiede chiave del Condotto)

Adesso dovrete tornare nel punto in cui avete attraversato la porta che non era illuminata di rosso. Rimanendo di fronte alla stanza precedente, girate a sinistra e dirigetevi verso il ventilatore, proseguendo fino a quando non troverete una porta che vi farà uscire dalla stanza delle condutture.

Questa volta entrate nella porta illuminata di rosso e girate a destra al primo incrocio, seguite il corridoio fino a raggiungere una stanza viola. Attraversate il corridoio dirigendovi dall'altro lato fino a raggiungere una nuova area rossa, saltate e vi ritroverete in un corridoio con diversi schermi attivi. Proseguite attraverso una zona nebbiosa saltando tra le varie piattaforme, stando attenti a non cadere. Seguite il corridoio fino in fondo per trovare una terza sala di sicurezza: anche in questo caso dovrete eliminare tutti gli Osservatori contemporaneamente. Come al solito, la cassa vi attenderà dietro la porta appena sbloccata.

Cassa Esotica 5 (richiede chiave dell'Irrigazione)

Abbandonate la stanza dalla porta opposta alla cassa precedente e andate avanti, girate a destra e proseguite fino a raggiungere una porta metallica. Saltate sulla piattaforma sopra la porta e sfruttate le tubazioni e le altre piattaforme per attraversare la stanza di irrigazione. Dopo di che lasciatevi cadere di sotto, andate avanti e girate a destra per trovare la cassa.

Cassa Esotica 6 (richiede chiave dello Scarico)

Adesso dovrete tornare indietro verso la sala con la nebbia e la stanza viola. Passate dal lato opposto e saltate sulle tre piattaforme per trovare un tunnel. Proseguite e scendete per attivare una leva, in seguito rimanete sul ventilatore e continuate fino alla parte superiore del condotto che avevate abbandonato in precedenza. In questo modo tornerete nella zona con il tubo rosso che avete usato per raggiungere la cassa della conduttura. Dirigetevi verso il ventilatore a sinistra dell'ingresso all'area delle condutture e raggiungete le piattaforme superiori, ma invece di attraversare la porta che conduce alla stanza viola cercate un tunnel a luce rossa circolare.

Alla fine di questo corridoio dovrete accovacciarvi e raggiungere un'apertura sulla sinistra facendovi strada attraverso alcuni tubi. Seguite il percorso fino alla fine e scendete nuovamente per raggiungere la sala di sicurezza dello scarico. Come al solito uccidete tutti gli Osservatori per sbloccare la porta che conduce alla cassa.

Cassa Esotica 7 (richiede chiave del Trasferimento)

In questo caso dovremo tornare al primo ventilatore che abbiamo sfruttato per trovare la cassa iniziale. Una volta raggiunto dovrete dirigervi verso il corridoio opposto. Seguite il corridoio in avanti, salite sulla rampa e imboccate il corridoio che svolta due volte verso sinistra per accedere alla sala del trasferimento. Adesso non vi rimane che eliminare i soliti Osservatori per sbloccare la porta e trovare la cassa.

Cassa Esotica 8 (richiede chiave dell'Armeria)

Adesso dovrete fare ritorno alla sala di sicurezza del trasferimento. Per prima cosa cercate un corridoio con al di sopra il simbolo di un'ascia e imboccatelo, dopo di che oltrepassate un tunnel rimanendo accovacciati. Appena potrete rialzarvi girate a sinistra e subito dopo a destra: proseguite fino alla fine del corridoio e tirate la leva della porta. Annientate tutti gli Osservatori e sbloccherete la porta della cassa.

Cassa Esotica 9 (richiede chiave dell'Acquedotto)

Ora tornate nella stanza del trasferimento attraverso il ventilatore, svoltando a sinistra subito dopo l'entrata. Proseguite avanti finché non raggiungerete una porta illuminata di rosso, e alla fine del percorso saltate attraverso le piattaforme sopra di voi. Sul corridoio superiore andate avanti e girate a destra, seguite il sentiero verso l'alto e dirigetevi verso una piccola stanza aperta che contiene schermi e macchinari. Di fronte al percorso potrete notare un'altra porta: passate e scendete la rampa. Vi ritroverete in una stanza con un grosso tunnel rotante. Prima del tunnel saltate in alto verso sinistra: la cassa sarà lì ad aspettarvi.