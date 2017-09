Destiny 2 Guida: Easter Egg e segreti nascosti del gioco Bungie

è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal 6 settembre, ma già a distanza di pochi giorni sono stati scoperti i primi easter egg contenuti nel gioco. In questa guida vogliamo spiegarvi come scovare sei Easter Egg nascosti all'interno del nuovo FPS di

Oltre a proporre numerose attività ai Guardiani, Destiny 2 nasconde una serie di segreti che i giocatori più attenti stanno iniziando a scovare. Come nel primo capitolo, anche il nuovo sparatutto Bungie contiene vari Easter Egg divertenti e sorprese nascoste: per iniziare, in questa guida vi spiegheremo come scoprire 6 segreti contenuti in Destiny 2.

Il vostro Spettro può approfondire la Lore

I giocatori di Destiny 1 ricorderanno le carte Grimorio, oggetti consultabili all'esterno del gioco per approfondire la conoscenza della lore. Bungie ha deciso di rimuoverle da Destiny 2, optando per un sistema che approfondisse la lore in modo più diretto. Se presterete attenzione durante le fasi esplorative, noterete che avvicinandovi ad alcuni oggetti comparirà l'icona dello spettro in alto a destra sullo schermo.

Avvicinandovi ulteriormente all'oggetto sarà possibile richiamare il vostro spettro per esaminarlo, venendo a conoscenza della sua storia e di ulteriori dettagli sulla razza aliena che lo ha prodotto. Quello che in parte veniva raccontato attraverso le Carte Grimorio, in poche parole, adesso vi verrà riferito a voce dal vostro fidato Spettro sul campo di battaglia.

Come far risplendere il vostro Guardiano alla Fattoria

Gli spazi social di Destiny contengono spesso alcune sfide nascoste, e Il Rifugio di Destiny 2 non fa certo eccezione. Nell'accampamento improvvisato nella Zona Morta Europea, addirittura, potremo far risplendere il nostro Guardiano superando una sfida di abilità. Per prima cosa bisognerà salire sul mulino ad'acqua e camminare sopra di esso per alcuni istanti, per poi raggiungere i tetti circostanti attraversando alcuni cavi.



Per completare la sfida bisognerà superare con successo una fase platform: una volta completata, il vostro Guardiano verrà avvolto da una speciale aura rossastra che gli conferirà un boost nel salto. Gli effetti svaniranno non appena si abbandonerà la Fattoria per andare i orbita o per atterrare su un altro pianeta. Dal momento che un filmato vale più di mille parole, vi consigliamo di consultare il video in cima alla notizia per seguire passo dopo passo lo svolgimento della sfida.

Come sbloccare la palla del Viaggiatore

Il Rifugio non è l'unico spazio social di Destiny 2, e non è il solo a riservare sorprese. All'interno della nuova Torre, infatti, i Guardiani potranno sbloccare una grande sfera a forma di Viaggiatore. Questa volta bisognerà affrontare una sfida che coinvolgerà le vostre abilità di "palleggio" con la palla. Tutto quello che dovrete fare è trovare la palla viola e calciarla all'interno di una determinata zona della mappa.



L'operazione andrà ripetuta quattro volte, con quattro palle diverse che dovranno essere posizionate in quattro posizioni differenti.

A sfida completata, finalmente, la palla del Viaggiatore comparirà all'interno dello spazio social. Anche in questo caso vi consigliamo di guardare il video con la guida passo dopo passo (il primo filmato in calce alla notizia).

The Floor is Lava

La nuova Torre di Destiny 2 contiene una seconda sfida nascosta, sulla falsariga di quella proposta nel Rifugio. Anche in questo caso bisognerà affrontare una fase platform, ma con una particolare variante basata sul gioco "The Floor is Lava", in cui bisognerà raggiungere un certo punto della mappa senza toccare terra.



La sfida non è affatto semplice, dal momento che richiederà tempismo e ottima coordinazione, ma potete aiutarvi con il secondo video riportato a fondo pagina. Raggiunto l'obiettivo finale si riceverà un boost molto simile a quello che si può guadagnare nella Fattoria, ma anche in questo caso i suoi effetti svaniranno non appena si abbandonerà la Torre.

Eventi Eroici

Gli eventi pubblici di Destiny 2 sono un'ottima occasione per accumulare engrammi e token con una velocità sorprendente. Oltre a comparire più spesso sulla mappa, gli eventi pubblici potranno presentarsi in una variante Eroica, una versione più impegnativa della missione che aumenta le probabilità dei drop di alto livello. All'interno di ogni evento pubblico, infatti, esiste una procedura che permette di trasformarlo nella relativa variante Eroica.



Nel caso dell'Estrazione Lumen, per esempio, bisognerà distruggere in tempo un macchinario che comparirà in ciascuna delle tre zone in cui avvengono le ondate. Naturalmente, giocare insieme a un gruppo di Guardiani preparati sarà di grande aiuto per riuscire nell'impresa.

Sweeper Bot

Chi ha giocato a Destiny 1 si ricorderà di Sweeper Bot, il robot inserviente che per molti anni (forse per secoli) ha spazzato il pavimento in un piccolo angolo della Torre. A quanto pare nemmeno il possente attacco dei Cabal è riuscito a distrarlo dal suo incarico: durante la prima missione della Campagna di Destiny 2, infatti, il giocatore si potrà imbattere in Sweeper Bot, ancora impegnato nelle sue attività di pulizia nonostante l'incombente catastrofe che lo circonda. Un simpatico Easter Egg che avrà strappato qualche sorriso ai giocatori del primo capitolo.

Ricordiamo che Destiny 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, ma arriverà anche su PC il 24 ottobre. Sulle nostre pagine potete consultare anche le guide per ottenere il Multi-Strumento Mida, il cannone portatile Sturm e il fucile a pompa Leggenda di Acrius.