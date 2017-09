Destiny 2: Il Leviatano completato in 45 minuti da un team di quattro persone

Il clanha pubblicato il video della sua ultima impresa: il gruppo, composto da quattro membri, ha completato il Raiddiin 45 minuti, tempo più che ottimo considerando le ridotte dimensioni della squadra.

Epicookiez, Slayeragex, Dom e lil_Noah sono riusciti a portare a termine il Raid sfruttando la loro esperienza e le ottime doti di coordinazione dei vari membri dl team, il tutto in tempo decisamente competitivo. Potete vedere l'impresa di The Legend Himself nel video pubblicato in apertura della notizia, attenzione perchè il filmato contiene spoiler sul primo Raid di Destiny 2.

Se cercate nuovi compagni per il Raid vi ricordiamo che abbiamo da poco inaugurato i primi du clan di Everyeye.it: Bravo Team e Alpha Team, vi aspettiamo!