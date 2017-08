Destiny 2: in arrivo nuovi annunci alla Gamescom 2017

Nell'ultimo aggiornamento settimanale pubblicato sul proprio blog,ha dichiarato che farà nuovi annunci realtivi adurante la Gamescom 2017 di Colonia, evento in programma dal 23 al 26 agosto.

"A Colonia faremo anche dei nuovi annunci relativi a Destiny 2. Per i guardiani veterani che non si sono persi una notizia, abbiamo diversi dettagli che potrebbero fargli gola come un engramma luccicante." scrive Bungie sul proprio blog ufficiale, ribadendo che il gioco sarà presente anche al prossimo PAX West di Seattle.

Ricordiamo che nelle ultime sono state confermate anche le date per il pre-load di Destiny 2 su Xbox One e PlayStation 4 (disponibile per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order digitale).