Destiny 2 in arrivo su PC? Rumor sui contenuti della Collector's Edition

In attesa chemostri al pubblico il primo trailer ufficiale di, la cui pubblicazione è prevista per oggi, in rete stanno iniziando a circolare interessanti rumor riguardo ai contenuti della Collector's Edition del gioco e, soprattutto, voci secondo le quali il titolo sarebbe in dirittura d'arrivo anche su PC.

La fonte dei rumor, questa volta, sarebbe un rivenditore spagnolo che avrebbe pubblicato e in seguito rimosso le informazioni, mostrando l'immagine della copertina di una presunta edizione PC di Destiny 2 e l'elenco dei contenuti previsti per la Collector's Edition. Dopo ciò, le voci si sono diffuse tramite Reddit e NeoGAF.



Stando a quanto riportato, la prestigiosa edizione limitata di Destiny 2 dovrebbe contenere diversi bonus digitali (le prime due espansioni, missioni esclusive, DLC con armi speciali, equipaggiamenti ed Emote), ma anche dei gadget fisici, come un kit caricabatterie USB a pannelli solari, una custodia steelbox, una spilletta, una borsa a tema frontier, e altro ancora.

Naturalmente, ci teniamo a sottolineare che al momento si tratta solo di rumor non confermati. Bungie non si è ancora espressa ufficialmente in merito, dunque non sappiamo se sia realmente prevista un'edizione PC di Destiny 2 né quali saranno i contenuti della Collector's Edition, dunque vi invitiamo a considerare quanto riportato solamente come una voce di corridoio, in attesa di conferme o smentite da parte del publisher.